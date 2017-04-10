НКРЕКП скасувала своє рішення про запровадження абонплати за газ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг скасувала своє рішення щодо запровадження абонплати за газ. Про це повідомив голова НКРЕКП під час засідання комісії, передає УНН.
“Ми беремо тайм-аут, щоб провести консультації з громадськістю і урядом, і поки це рішення будемо деталізовано вивчати, переглядати”, — сказав Д.Вовк.
При цьому на уточнююче питання нардепа від Радикальної партії О.Ляшка чи скасовує НКРЕКП своє попереднє рішення, Д.Вовк відповів, що рішення, яке мало б запрацювати з 1 квітня, вони повністю змінюють.
“Повністю змінюємо, скасовуємо - це ідентичні речі. Юридично воно, можливо, інакше називається, але відбудеться скасування рішень, вони не будуть застосовуватись і для жодного українця підвищення не буде”, — додав Д.Вовк.
Нагадаємо, з 1 квітня українці мали платити за газ за двома показниками. Це сталося через розмежування ціни газу і вартості його транспортування і постачання. Зокрема, за рішенням НКРЕКП, з 1 квітня українці окремо мали платити абонентську плату при оплаті газопостачання.
Як повідомляв УНН, НКРЕКП планує на 3 місяці призупинити рішення про запровадження абонплати на газ.