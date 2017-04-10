НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за газ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53978 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105550 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162552 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119418 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113517 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103726 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за газ

НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за газ

Киев  •  УНН

 • 25197 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абанплаты за газ. Об этом сообщил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк во время заседания комиссии, передает УНН.

“Мы берем тайм-аут, чтобы провести консультации с общественностью и правительством и пока это решение будем детализировано изучать, просматривать”, — сказал Д.Вовк.

При этом на уточняющий вопрос нардепа от Радикальной партии О.Ляшко или отменяет НКРЭКУ свое предыдущее решение, Д.Вовк ответил, что решение, которое должно заработать с 1 апреля, они полностью меняют.

“Полностью меняем, отменяем - это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться, и ни для одного украинца повышения не будет”, — добавил Д.Вовк.

Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки. В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.

Как сообщал УНН, НКРЭКУ планирует на 3 месяца приостановить решение о введении абонплаты на газ.

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