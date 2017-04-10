НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за газ

“Мы берем тайм-аут, чтобы провести консультации с общественностью и правительством и пока это решение будем детализировано изучать, просматривать”, — сказал Д.Вовк.

При этом на уточняющий вопрос нардепа от Радикальной партии О.Ляшко или отменяет НКРЭКУ свое предыдущее решение, Д.Вовк ответил, что решение, которое должно заработать с 1 апреля, они полностью меняют.

“Полностью меняем, отменяем - это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться, и ни для одного украинца повышения не будет”, — добавил Д.Вовк.

Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки. В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.

Как сообщал УНН, НКРЭКУ планирует на 3 месяца приостановить решение о введении абонплаты на газ.