НХЛ анонсувала появу нового клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Рада директорів НХЛ схвалила заявку групи з Сіетла на вступ команди в лігу, яка почне грати в сезоні 2021-22, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
“Сьогодні свято у чудовому місті, який обожнює і знає, як підтримувати спортивні команди, а також для нашої ліги, якій виповнився 101 рік”, — сказав комісіонер НХЛ Гері Беттмен.
Команда буде грати на “Seattle Center Arena”. Це колишня “KeyArena”, яка буде оновлена за 700 млн. дол. приватних інвестицій, заявив керівник групи зі створення клубу НХЛ в Сіетлі Тод Лайуікі.
Також група власників витратить близько 75 млн. дол. на будівництво тренувального центру площею 55 тис. кв. м.
Крім того, рада директорів схвалила рішення перемістити ХК “Арізона Койотіз” в Центральний дивізіон, щоб команда з Сіетла грала в Тихоокеанському дивізіоні.
Зауважимо, що наразі в Тихоокеанському дивізіоні виступає вісім команд, в тому числі “Койотіз”. У Центральному дивізіоні виступає сім команд.