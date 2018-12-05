НХЛ анонсировала появление нового клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Совет директоров НХЛ одобрил заявку группы из Сиэтла на вступление команды в лигу, которая начнет играть в сезоне 2021-22, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
“Сегодня праздник в прекрасном городе, который обожает и знает, как поддерживать спортивные команды, а также для нашей лиги, которой исполнился 101 год”, — сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Команда будет играть на “Seattle Center Arena”. Это бывшая “KeyArena”, которая будет обновлена за 700 млн. долл. частных инвестиций, заявил руководитель группы по созданию клуба НХЛ в Сиэтле Тод Лайуики.
Также группа владельцев потратит около 75 млн. долл. на строительство тренировочного центра площадью 55 тыс. кв. м.
Кроме того, совет директоров принял решение переместить ХК “Аризона Койотиз” в Центральный дивизион, чтобы команда из Сиэтла играла в Тихоокеанском дивизионе.
Заметим, что сейчас в Тихоокеанском дивизионе выступает восемь команд, в том числе “Койотиз”. В Центральном дивизионе выступает семь команд.