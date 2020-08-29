Низка європейських клубів націлилась на придбання футболіста збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На захисника "Шахтаря" та збірної України Миколу Матвієнка претендує низка різних європейських клубів, передає УНН з посиланням на портал "90min".
Англійські “Евертон”, “Вест Хем”, “Вулверхемптон” і новачок АПЛ “Лідс” розпочали боротьбу за підписання гравця. 24-річний універсал може закрити позиції центрального захисника і зіграти на лівому фланзі оборони.
Крім того, є кілька клубів по всій Європі, які стежать за українським збірником. Серед них — “Баварія”, “Монако”, “РБ Лейпциг” та “Наполі”.
Варто зазначити, що за “Вест Хем” виступає українець Андрій Ярмоленко.
Додамо, що Матвієнко в статусі гравця основної команди “Шахтаря” розпочав виступи з 2018 року після успішних матчів за “Карпати” і “Ворсклу”.