Ряд европейских клубов нацелились на приобретение футболиста сборной Украины

Английские "Эвертон", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и новичок АПЛ "Лидс" начали борьбу за подписание игрока. 24-летний универсал может закрыть позиции центрального защитника и сыграть на левом фланге обороны.

Кроме того, есть несколько клубов по всей Европе, которые следят за украинским сборником. Среди них - "Бавария", "Монако", "СБ Лейпциг" и "Наполи".

Стоит отметить, что за "Вест Хэм" выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Добавим, что Матвиенко в статусе игрока основной команды "Шахтера" начал выступления с 2018 года после успешных матчей за "Карпаты" и "Ворсклу".