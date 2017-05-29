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Низка урядовців Молдови подали у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр навколишнього середовища Валеріу Мунтяну і двоє його заступників Ігор Талмазан і Віктор Моргоч подали у відставку, передає УНН з посиланням на Point.md.

Низка урядовців Молдови подали у відставку

Як повідомляє видання, що про своє рішення міністр-ліберал повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Підсумки своєї діяльності в міністерстві підведемо в рамках прес-конференції, в той день, коли відставка буде прийнята і буде виданий відповідний документ”, - написав В.Мунтяну.

Також зазначається, що у заяві про відставку міністр повідомив, що залишає свій пост у зв’язку з рішенням республіканської ради ЛП “про перехід партії в опозицію”.

Як повідомляв УНН, через арешт мера Кишинева ліберали заявили про вихід з коаліції у Молдові.

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