Ряд чиновников Молдовы подали в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Министр окружающей среды Валериу Мунтяну и двое его заместителей Игорь Талмазан и Виктор Моргоч подали в отставку, передает УНН со ссылкой на Point.md.
Как сообщает издание, о своем решении министр-либерал сообщил на своей странице в Facebook.
"Итоги своей деятельности в министерстве подведем в рамках пресс-конференции, в тот день, когда отставка будет принята и будет выдан соответствующий документ", - написал В.Мунтян.
Также отмечается, что в заявлении об отставке министр сообщил, что покидает свой пост в связи с решением республиканского совета ЛП "о переходе партии в оппозицию".
Как сообщал УНН, из-за ареста мэра Кишинева либералы заявили о выходе из коалиции в Молдове.