Низка підприємств залишаться забороненими до приватизації - Фонд Держмайна

Відповідаючи на питання, чи залишаться у державній власності хоча б деякі підприємства, які заборонені до приватизації, І.Білоус відповів: “Залишаться, оскільки ці підприємства заборонені (до приватизації — ред) по їх назві. Тобто назва підприємств заборонена до приватизації і ми цим законом не знімемо (заборону — ред.) з приватизації. Наприклад, "Енергоатом“ заборонений до приватизації і ми не знімемо цим законом (заборону — ред.), але є багато інших підприємств, приблизно 1,5 тис. підприємств знаходяться під забороною приватизації. Ми можемо підготувати конкретну кількість підприємств, які вийдуть з-під тої заборони і будуть запропоновані до приватизації”.

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Він вважає, що держава має визначити суто стратегічні активи, які повинні залишитися в державній власності, а усі решта потрібно сформувати у переліки і віддати на приватизацію. “Мета цього закону — це прискорити”, — сказав він.