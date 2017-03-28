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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21732 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 70872 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112529 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127849 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136390 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128393 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119985 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

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Ряд предприятий останутся запрещенными к приватизации - Фонд госимущества

Ряд предприятий останутся запрещенными к приватизации - Фонд госимущества

Киев  •  УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. После принятия законопроекта о приватизации, который разработан Фондом Государственного имущества Украины, ряд предприятий останутся запрещенными к приватизации. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, останутся ли в государственной собственности хотя бы некоторые предприятия, которые запрещены к приватизации, И.Билоус ответил: "Останутся, поскольку эти предприятия запрещены (к приватизации - ред.) по их названию. То есть название предприятий запрещено к приватизации и мы этим законом не снимем (запрет - ред.) по приватизации. Например, "Энергоатом" запрещен к приватизации и мы не снимем этим законом (запрет - ред.), Но есть много других предприятий, примерно 1,5 тыс. предприятий находятся под запретом приватизации. Мы можем подготовить конкретное количество предприятий, которые выйдут из-под этого запрета и будут предложены к приватизации".

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Он считает, что государство должно определить чисто стратегические активы, которые должны остаться в государственной собственности, а все остальные нужно сформировать в перечни и отдать на приватизацию. "Цель этого закона - это ускорить", - сказал он.

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