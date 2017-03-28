Ряд предприятий останутся запрещенными к приватизации - Фонд госимущества

Отвечая на вопрос, останутся ли в государственной собственности хотя бы некоторые предприятия, которые запрещены к приватизации, И.Билоус ответил: "Останутся, поскольку эти предприятия запрещены (к приватизации - ред.) по их названию. То есть название предприятий запрещено к приватизации и мы этим законом не снимем (запрет - ред.) по приватизации. Например, "Энергоатом" запрещен к приватизации и мы не снимем этим законом (запрет - ред.), Но есть много других предприятий, примерно 1,5 тыс. предприятий находятся под запретом приватизации. Мы можем подготовить конкретное количество предприятий, которые выйдут из-под этого запрета и будут предложены к приватизации".

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Он считает, что государство должно определить чисто стратегические активы, которые должны остаться в государственной собственности, а все остальные нужно сформировать в перечни и отдать на приватизацию. "Цель этого закона - это ускорить", - сказал он.