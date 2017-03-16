Низка країн заборонила ввезення птиці з України через грип

“Доводимо до відома територіальних органів Держпродспоживслужби та експортерів птиці та продуктів птахівництва консолідовану інформацію про тимчасові обмеження на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України на території ряду країн у зв’язку з високопатогенним грипом птиці”, — йдеться у повідомленні.

Так, інформація стосується обмежень на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України до Гонконгу, Ємену, Європейського Союзу, Іраку, Йорданії, Катару, Китайської Народної Республіки, Королівства Саудівська Аравія, Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Україна планує відновити експорт продукції птахівництва до Ізраїлю навесні.