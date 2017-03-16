Ряд стран запретил ввоз птицы из Украины из-за гриппа

"Доводим до сведения территориальных органов Госпродпотребслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства консолидированную информацию о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы", - говорится в сообщении.

Так, информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемена, Европейского Союза, Ираке, Иордании, Катара, КНР, Королевства Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, Украина планирует возобновить экспорт продукции птицеводства а в Израиль весной.