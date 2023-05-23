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"Ніякої України не було в історії людства": путін видав чергову маразматичну заяву

"Ніякої України не було в історії людства": путін видав чергову маразматичну заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. російський диктатор володимир путін знову взявся за маразматичні заяви на історичні теми і знову заявив, що "радянська влада створила радянську Україну", а до того, мовляв, "ніякої України не існувало в історії людства", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Поговорити про історію путін вирішив із головою конституційного суду рф валерієм зорькіним і одразу ж зазначив, що до створення УРСР "жодної України не було в історії людства".

"Радянська влада створила радянську Україну, це добре відомо. А до цього жодної України не було в історії людства", - сказав російський диктатор.

Нагадаємо

Уже не вперше путін береться говорити про історію України і робить фейкові заяви. Так, перед вторгенням у лютому 2022 року російський диктатор заявив, що Україна виникла виключно в результаті дій більшовиків та Леніна. Історики ж заяви путіна спростовують, називаючи їх дурницями.

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