"Никакой Украины не было в истории человечества": путин выдал очередное маразматическое заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. российский диктатор владимир путин снова взялся за маразматические размышления на исторические темы и снова заявил, что "советская власть создала советскую Украину", а до того, мол, "никакой Украины не существовало в истории человечества", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Поговорить об истории путин решил с главой конституционного суда рф валерием зорькиным и сразу же отметил, что до создания УССР "никакой Украины не было в истории человечества".
"Советские власти создали советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества", - сказал российский диктатор.
Напомним
Уже не в первый раз путин берется говорить об истории Украины и делает фейковые заявления. Так перед вторжением в феврале 2022 года российский диктатор заявил, что Украина возникла исключительно в результате действий большевиков и Ленина. Историки же заявления путина опровергают, называя их глупостями.