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Німецьку пошту звинуватили в зливі даних клієнтів політичним партіям

Німецьку пошту звинуватили в зливі даних клієнтів політичним партіям

Київ • УНН

 • 9093 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Deutsche Post продавала дані своїх клієнтів німецьким партіям для використання у передвиборній боротьбі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема повідомляється, що газета Bild am Sonntag звинуватила німецьку пошту в продажі даних клієнтів, яким пошта займалася з 2005 року. Винятком не став й 2017 рік, в який пройшли чергові вибори в бундестаг.

Згідно з даними газети, Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Вільна демократична партія (ВДП) заплатили в 2017 році п’ятизначний суму за отриману інформацію. Може йтися про дані купівельної спроможності, банківських операціях, вік і стать, освіту, сімейний статус, житлові умови і володіння автомобілем. Партії використовували цю інформацію нібито для того, щоб краще вивчити цільову аудиторію в конкретних районах. При цьому, як зазначає газета, персональні дані не передавалися.

ХДС і ВДП вже підтвердили виданню, що співпрацювали з Deutsche Post.

Водночас пошта, відкинула звинувачення у продажі даних.

Експерт Лівої партії з питань кібербезпеки Анке Домшайт-Берг заявила про неприйнятність подібних дій.

“Передача приватних даних без ясної згоди заборонена без всяких “якщо і але”, — підкреслила Домшайт-Берг.

Нагадаємо, американські правозахисники подали звернення до міністерства юстиції США і Федеральної виборчої комісії країни з вимогою перевірити діяльність британської аналітичної компанії Cambridge Analytica на предмет порушення нею виборчого законодавства США.

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