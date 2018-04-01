Німецьку пошту звинуватили в зливі даних клієнтів політичним партіям
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Deutsche Post продавала дані своїх клієнтів німецьким партіям для використання у передвиборній боротьбі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зокрема повідомляється, що газета Bild am Sonntag звинуватила німецьку пошту в продажі даних клієнтів, яким пошта займалася з 2005 року. Винятком не став й 2017 рік, в який пройшли чергові вибори в бундестаг.
Згідно з даними газети, Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Вільна демократична партія (ВДП) заплатили в 2017 році п’ятизначний суму за отриману інформацію. Може йтися про дані купівельної спроможності, банківських операціях, вік і стать, освіту, сімейний статус, житлові умови і володіння автомобілем. Партії використовували цю інформацію нібито для того, щоб краще вивчити цільову аудиторію в конкретних районах. При цьому, як зазначає газета, персональні дані не передавалися.
ХДС і ВДП вже підтвердили виданню, що співпрацювали з Deutsche Post.
Водночас пошта, відкинула звинувачення у продажі даних.
Експерт Лівої партії з питань кібербезпеки Анке Домшайт-Берг заявила про неприйнятність подібних дій.
“Передача приватних даних без ясної згоди заборонена без всяких “якщо і але”, — підкреслила Домшайт-Берг.
Нагадаємо, американські правозахисники подали звернення до міністерства юстиції США і Федеральної виборчої комісії країни з вимогою перевірити діяльність британської аналітичної компанії Cambridge Analytica на предмет порушення нею виборчого законодавства США.