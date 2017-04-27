Німецького солдата затримали в ФРН за підозрою в плануванні теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Франкфурті-на-Майні у Німеччині за підозрою в тероризмі затримали солдата бундесверу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ймовірно, він видавав себе за сирійського біженця і діяв з ксенофобських мотивів, повідомила прокуратура Франкфурта в четвер.
Бундесвер, зі свого боку підтвердив факт затримання.
Нагадаємо, у Німеччині затримали росіянина за підозрою в участі у вибухах в Дортмунді.
Як повідомляв УНН, координатор ЄС з антитерору заявив про зростаючу загрозу терактів в Європі.