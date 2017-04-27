Немецкого солдата задержали в ФРГ по подозрению в планировании теракта

Вероятно, он выдавал себя за сирийского беженца и действовал с ксенофобских мотивов, сообщила прокуратура Франкфурта в четверг.

Бундесвер, со своей стороны подтвердил факт задержания.

Напомним, в Германии задержали россиянина по подозрению в участии во взрывах в Дортмунде.

Как сообщал УНН, координатор ЕС по антитеррору заявил о растущей угрозе терактов в Европе.