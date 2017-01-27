Німецький режисер презентував проект про Голокост, у якому взяли участь українці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. До Міжнародного дня пам’яті жерт Голокосту німецький режисер і фотограф Луїджі Тоскано презентував проект “Проти забуття”, у якому взяли участь українці, які зуміли врятуватися з таборів смерті, передає кореспондент УНН.
“Я почав свою роботу два роки тому. У пошуках своїх героїв я побував у Росії, Ізраїлі, США, Німеччині. Але найбільше для мене цінна Україна. Тут я зустрів найбільшу кількість своїх героїв – 60 осіб. Це люди з Києва і під Києвом. Це були щирі, зворушливі зустрічі”, – розповів митець.
“Проти забуття” – це портретні фото людей, які були жертвами гітлерівського режиму, котрим вдалося пережити лихоліття Другої світової війни.
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До речі, фотовиставка була представлена минулого року до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру власне на території урочища.
Наразі готується документальний фільм про те, як режисер подорожував світом у пошуках героїв для проекту.
На сьогодні готова лише коротка версія стрічки, яку і продемонстрував сьогодні під час зустрічі німецький режисер. Повна – запланована на травень 2017 року.
На відео – кадри, які були зняті минулого року під час презентації виставки на території Бабиного Яру.