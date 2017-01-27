Немецкий режиссер презентовал проект о Холокосте, в котором приняли участие украинцы

"Я начал свою работу два года назад. В поисках своих героев я побывал в России, Израиле, США, Германии. Но больше всего мне ценна Украина. Здесь я встретил наибольшее количество своих героев - 60 человек. Это люди из Киева и под Киевом. Это были искренние, трогательные встречи", - рассказал художник.

"Против забвения" - это портретные фото людей, которые были жертвами гитлеровского режима, которым удалось пережить тяжелые времена Второй мировой войны.

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Кстати, фотовыставка была представлена ​​в прошлом году к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра собственно на территории урочища.

Сейчас готовится документальный фильм о том, как режиссер путешествовал по миру в поисках героев для проекта.

На сегодня готова лишь короткая версия фильма, которую и продемонстрировал во время встречи немецкий режиссер. Полная - запланирована на май 2017 года.

На видео - кадры, которые были сняты в прошлом году во время презентации выставки на территории Бабьего Яра.