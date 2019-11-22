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Німецький політик незаконно відвідував тимчасово окуповані українські території - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова під час зустрічі з посолом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен проінформувала про випадки, що трапляються за участі офіційних осіб Німеччини, які, незаконно відвідують тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“... проінформувала про візит 16.10.2019 депутата Берлінського Ландтагу від партії „Альтернатива від Німеччини“ Гунара Ліндемана на тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей. Вказала на те, що такі дії можуть послабити позиції України та Німеччині у спільній боротьбі за повернення наших території та громадян”, — зазначила вона.

Також Денісова подякувала за сприяння нашій державі у протидії агресії Російської Федерації, а також закликала продовжувати тиск на країну-агресора.

“Детально обговорили шляхи співпраці щодо звільнення 115 громадян України, що знаходяться у полоні на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Сторони висловили сподівання, що після зустрічі в Нормандському форматі, де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде пришвидшено”, — додала вона.

Окрім цього Уповноважена з прав людини в Україні та Повноважний Посол Німеччини обговорили подальшу співпрацю та організацію спільних проектів.

“Крім того обговорили питання майбутньої співпраці та організації спільних проектів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні у сфері прав людини”, — відмітила Денісова.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час робочого візиту до Берліна обговорила з послом України в Федеративній Республіці Німеччина Андрієм Мельником питання тимчасово окупованого Криму

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