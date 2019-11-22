Німецький політик незаконно відвідував тимчасово окуповані українські території - Денісова

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова під час зустрічі з посолом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен проінформувала про випадки, що трапляються за участі офіційних осіб Німеччини, які, незаконно відвідують тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.