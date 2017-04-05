Німецький письменник отримав премію А.Ліндгрен
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Німецький письменник та ілюстратор Вольф Ерльбрух отримав премію пам’яті Астрід Ліндгрен у розмірі 445 тис. фунтів, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що В.Ерльбрух, якого номінували на премію кілька разів поспіль, добре відомий у Німеччині як автор літератури для дітей, що порушує складні й моторошні теми, на зразок смерті.
Журі конкурсу назвало Ерльбруха "обережним і турботливим візіонером, який робить екзистенційні питання доступними й осяжними для читачів різного віку".
Цьогоріч за нагороду змагалися 226 кандидатів із 60 країн.
Повідомляється, що відзнаку щороку вручають за внесок у розвиток літератури "найвищої художньої якості з гуманістичними цінностями" для дітей та підлітків.
Як повідомляв УНН, Б.Ділану вручили Нобелівську премію з літератури в Стокгольмі.