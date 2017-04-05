Немецкий писатель получил премию А.Линдгрен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эрльбрух получил премию памяти Астрид Линдгрен в размере 445 тыс. фунтов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что В.Эрльбрух, которого номинировали на премию несколько раз подряд, хорошо известный в Германии как автор литературы для детей, поднимает сложные и жуткие темы, вроде смерти.
Жюри конкурса назвало Эрльбруха “осторожным и заботливым визионером, который делает экзистенциальные вопросы доступными и обозримыми для читателей всех возрастов”.
В этом году за награду боролись 226 кандидатов из 60 стран.
Сообщается, что отличие ежегодно вручают за вклад в развитие литературы “высокие художественные качества с гуманистическими ценностями” для детей и подростков.
Как сообщал УНН, Б.Дилану вручили Нобелевскую премию по литературе в Стокгольме.