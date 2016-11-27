Німецький пілот Н.Росберг став чемпіоном світу у "Формулі-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німецький пілот команди Mercedes Ніко Росберг за результатами Гран-прі Абу-Дабі став чемпіоном світу в класі "Формула-1", передає УНН з посиланням на DW.
Попри те, що найкращим в Абу-Дабі став Льюіс Гемілтон, Н.Росбергу для лідерства достатньо було увійти у трійку кращих.
Третє місце на Гран-прі Абу-Дабі здобув німецький пілот Себастіан Феттель, який за результатами сезону став четвертим.
Н.Росберґ став третім представником Німеччини після Міхаеля Шумахера та Себастіана Феттеля, який здобув чемпіонство в "королівському" класі автогонок.
Водночас німецька команда Mercedes втретє поспіль здобула Кубок конструкторів - головну нагороду конструкторів "Формули-1".