Німецький пілот Н.Росберг став чемпіоном світу у "Формулі-1"

Попри те, що найкращим в Абу-Дабі став Льюіс Гемілтон, Н.Росбергу для лідерства достатньо було увійти у трійку кращих.

Третє місце на Гран-прі Абу-Дабі здобув німецький пілот Себастіан Феттель, який за результатами сезону став четвертим.

Н.Росберґ став третім представником Німеччини після Міхаеля Шумахера та Себастіана Феттеля, який здобув чемпіонство в "королівському" класі автогонок.

Водночас німецька команда Mercedes втретє поспіль здобула Кубок конструкторів - головну нагороду конструкторів "Формули-1".