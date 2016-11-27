Немецкий пилот Н.Росберг стал чемпионом мира в "Формуле-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкий пилот команды Mercedes Нико Росберг по результатам Гран-при Абу-Даби стал чемпионом мира в классе "Формула-1", передает УНН со ссылкой на DW.
Несмотря на то, что лучшим в Абу-Даби стал Льюис Хэмилтон, Н.Росбергу для лидерства достаточно было войти в тройку лучших.
Третье место на Гран-при Абу-Даби получил немецкий пилот Себастьян Феттель, который по результатам сезона стал четвертым.
Н.Росберг стал третьим представителем Германии после Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, который получил чемпионство в "королевском" классе автогонок.
В то же время немецкая команда Mercedes третий раз подряд выиграла Кубок конструкторов - главную награду конструкторов "Формулы-1".