Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки рф біля Латвії
Київ • УНН
Німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії, про що повідомили військово-повітряні сили і міністр оборони Латвії.
Німецькі винищувачі Eurofighter вперше відправилися на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Військово-повітряні сили Латвії та міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.
Деталі
ВПС країни повідомляють, що 1 березня, німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази з "Ліелварде".
Патрулювання повітряного простору НАТО діють у повну силу, і союзники можуть негайно відповісти. Сьогодні (1 березня - ред.) німецькі винищувачі Eurofighter вперше відправилися на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії
Доповнення
У жовтня 2021 року НАТО ввело в експлуатацію нову авіабазу в Латвії.
Одна з найбільших в країнах Балтії, авіабаза Ліелварде була створена в 1970-му році. На ній до 1993 року базувався 899-й Оршанський винищувальний авіаполк радянських ВПС на літаках МіГ-27.