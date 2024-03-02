Немецкие истребители впервые перехватили самолеты рф возле Латвии

ВВС страны сообщают, что 1 марта, немецкие истребители Eurofighter вылетели с военной базы из "Лиелварде".

Патрулирование воздушного пространства НАТО действуют в полную силу, и союзники могут немедленно ответить. Сегодня (1 марта - ред.) немецкие истребители Eurofighter впервые отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии - прокомментировал министр обороны Латвии.

Дополнение

В октябре 2021 года НАТО ввело в эксплуатацию новую авиабазу в Латвии.

Одна из крупнейших в странах Балтии, авиабаза Лиелварде была создана в 1970-м году. На ней до 1993 года базировался 899-й Оршанский истребительный авиаполк советских ВВС на самолетах МиГ-27.