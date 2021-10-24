НАТО ввело в експлуатацію нову авіабазу в Латвії

Деталі

Третя авіабаза ВПС НАТО в Прибалтиці "здатна приймати літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах", - йдеться в повідомленні. Аеродром став запасним майданчиком на випадок неможливості використання авіабаз в Емарі в Естонії і Шяуляй в Литві.

Найближчим часом в Ліелварде прибудуть датські винищувачі F-16. Також там будуть розміщуватися військово-транспортні літаки і далекі безпілотні літальні апарати.

Довідка

Одна з найбільших в Прибалтиці, авіабаза Ліелварде була створена в 1970-му році. На ній до 1993 року базувався 899-й Оршанський винищувальний авіаполк радянських ВПС на літаках МіГ-27.