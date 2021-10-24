НАТО ввело в эксплуатацию новую авиабазу в Латвии

Детали

Третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике "способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", - говорится в сообщении. Аэродром стал запасной площадкой на случай невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.

В ближайшее время в Лиелварде прибудут датские истребители F-16. Также там будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Справка

Одна из крупнейших в Прибалтике, авиабаза Лиелварде была создана в 1970 году. На ней до 1993 года базировался 899-й Оршанский истребительный авиаполк советских ВВС на самолетах МиГ-27.