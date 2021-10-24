НАТО ввело в эксплуатацию новую авиабазу в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На авиабазе Лиелварде, где во времена СССР размещались советские ВВС МиГ-27, теперь разместятся истребители НАТО. Об этом пишет латвийский портал Bb.lv, передает УНН.
Детали
Третья авиабаза ВВС НАТО в Прибалтике "способна принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях", - говорится в сообщении. Аэродром стал запасной площадкой на случай невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.
В ближайшее время в Лиелварде прибудут датские истребители F-16. Также там будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.
Справка
Одна из крупнейших в Прибалтике, авиабаза Лиелварде была создана в 1970 году. На ней до 1993 года базировался 899-й Оршанский истребительный авиаполк советских ВВС на самолетах МиГ-27.