Німецькі торговельні мережі зацікавлені в поставках рибної продукції з України - К.Шульце

Під час зустрічі представників України та Німеччини К.Шульце заявила, що представники німецьких торгівельних мереж зацікавлені в стабільних поставках рибної продукції з України. При цьому, найбільше вони зацікавлені в лососевих та осетрових породах риб, оскільки Україна має значні водні запаси, які дозволяють отримувати справжній органічний продукт.

Також, в рамках зустрічі йшла мова про налагодження співпраці з форелевими господарствами для вирощування риби в Україні та її подальшого експорту в Німеччину.

“В рамках програми з розвитку форелівництва ми шукаємо нові напрямки та ринки збуту для української риби. Зважаючи на важку економічну ситуацію та інфляційні процеси в країні, розглядаємо можливість диверсифікації ринків збуту за рахунок поставок до європейських країн”, ̶ зазначила віце-президент Української культурної спільноти О. Божик.

Нагадаємо, в Україні збір за вилов водних біоресурсів може зрости в 2,5 рази.