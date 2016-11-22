Німецькі торговельні мережі зацікавлені в поставках рибної продукції з України - К.Шульце
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Представники німецьких торговельних мереж зацікавлені в стабільних поставках рибної продукції з України, зокрема, лососевих та осетрових породах риб. Про це заявила представник Німецької торгово-промислової палати в сегменті рибництва (IHK Ostbrandenburg) Катерина Шульце під час зустрічі з представниками осетрових та форелевих господарств Київської, Львівської та Чернівецької областей 15 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу Держрибагентства.
Під час зустрічі представників України та Німеччини К.Шульце заявила, що представники німецьких торгівельних мереж зацікавлені в стабільних поставках рибної продукції з України. При цьому, найбільше вони зацікавлені в лососевих та осетрових породах риб, оскільки Україна має значні водні запаси, які дозволяють отримувати справжній органічний продукт.
Також, в рамках зустрічі йшла мова про налагодження співпраці з форелевими господарствами для вирощування риби в Україні та її подальшого експорту в Німеччину.
“В рамках програми з розвитку форелівництва ми шукаємо нові напрямки та ринки збуту для української риби. Зважаючи на важку економічну ситуацію та інфляційні процеси в країні, розглядаємо можливість диверсифікації ринків збуту за рахунок поставок до європейських країн”, ̶ зазначила віце-президент Української культурної спільноти О. Божик.
Нагадаємо, в Україні збір за вилов водних біоресурсів може зрости в 2,5 рази.