Немецкие торговые сети заинтересованы в поставках рыбной продукции из Украины - Е.Шульце
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Представители немецких торговых сетей заинтересованы в стабильных поставках рыбной продукции из Украины, в частности, лососевых и осетровых породах рыб. Об этом заявила представитель Немецкой торгово-промышленной палаты в сегменте рыбоводства (IHK Ostbrandenburg) Екатерина Шульце во время встречи с представителями осетровых и форелевых хозяйств Киевской, Львовской и Черновицкой областей 15 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
Во время встречи представителей Украины и Германии Е.Шульце заявила, что представители немецких торговых сетей заинтересованы в стабильных поставках рыбной продукции из Украины. При этом, больше всего они заинтересованы в лососевых и осетровых породах рыб, поскольку Украина имеет значительные водные запасы, которые позволяют получать настоящий органический продукт.
Также, в рамках встречи шла речь о налаживании сотрудничества с форелевым хозяйством для выращивания рыбы в Украине и дальнейшего экспорта в Германию.
"В рамках программы по развитию форелеводства мы ищем новые направления и рынки сбыта для украинской рыбы. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и инфляционные процессы в стране, рассматриваем возможность диверсификации рынков сбыта за счет поставок в европейские страны", - отметила вице-президент Украинского культурного сообщества О.Божик.
Напомним, в Украине сбор за вылов водных биоресурсов может вырасти в 2,5 раза.