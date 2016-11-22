Немецкие торговые сети заинтересованы в поставках рыбной продукции из Украины - Е.Шульце

Во время встречи представителей Украины и Германии Е.Шульце заявила, что представители немецких торговых сетей заинтересованы в стабильных поставках рыбной продукции из Украины. При этом, больше всего они заинтересованы в лососевых и осетровых породах рыб, поскольку Украина имеет значительные водные запасы, которые позволяют получать настоящий органический продукт.

Также, в рамках встречи шла речь о налаживании сотрудничества с форелевым хозяйством для выращивания рыбы в Украине и дальнейшего экспорта в Германию.

"В рамках программы по развитию форелеводства мы ищем новые направления и рынки сбыта для украинской рыбы. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и инфляционные процессы в стране, рассматриваем возможность диверсификации рынков сбыта за счет поставок в европейские страны", - отметила вице-президент Украинского культурного сообщества О.Божик.

Напомним, в Украине сбор за вылов водных биоресурсов может вырасти в 2,5 раза.