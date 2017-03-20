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Німецькі політики жорстко відреагували на звинувачення в нацизмі з боку Р.Ердогана

Німецькі політики жорстко відреагували на звинувачення в нацизмі з боку Р.Ердогана

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Провідні німецькі політики жорстко відреагували на звинувачення влади ФРН у нацизмі з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, передає УНН із посиланням на Deutsche Welle.  

Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель  заявив, що порівняння німецького уряду з нацистами перейшло межу.

"Ми толерантні, але ми не тупі", – сказав З.Габріель, назвавши закиди турецького президента "абсурдними".

Новообраний лідер Соціал-демократичної партії Німеччини та кандидат на посаду канцлера ФРН Мартін Шульц назвав «нахабством і безсоромністю» звинувачення нинішнього глави уряду Ангели Меркель у нацизмі.

"Пан Ердоган перебуває на шляху до втрати будь-якого контролю над власною риторикою", – заявив М.Шульц.

Голова франкції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер застеріг Р.Ердогана від подальшої ескалації конфлікту з Німеччиною та рештою ЄС.

"Гордість нації не можна посилювати шляхом приниження інших", – сказав М.Вебер, додавши, що атаки Р.Ердогана "стають щодня ексцентричнішими".

Заступник голови німецького Християнсько-демократичного союзу Юлія Клекнер відреагувала на звинувачення турецького президента так: "Пан Ердоган узагалі ще при своєму розумі?"

Як повідомляв УНН, протягом двох останніх тижнів Р.Ердоган неодноразово звинувачував європейських політиків, та, зокрема, німецьке керівництво в нацизмі.

Останній такий випад відбувся в неділю та був адресований особисто А.Меркель.

"Ти нині теж застосовуєш нацистські методи, – заявив Р.Ердоган у промові, яку транслювало телебачення. – Щодо кого? Щодо моїх турецьких братів і сестер у Німеччині, щодо моїх братів і сестер міністрів, щодо моїх братів і сестер депутатів, які туди їздять". 

 

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