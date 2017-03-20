Немецкие политики жестко отреагировали на обвинения в нацизме со стороны Р. Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Ведущие немецкие политики жестко отреагировали на обвинения власти ФРГ в нацизме со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В частности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сравнение немецкого правительства с нацистами перешло границу.
"Мы толерантны, но мы не тупые", - сказал З.Габриель, назвав обвинения турецкого президента "абсурдными".
Новоизбранный лидер Социал-демократической партии Германии и кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц назвал «наглостью и бесстыдством» обвинения нынешнего главы правительства Ангелы Меркель в нацизме.
"Господин Эрдоган находится на пути к потере какого-либо контроля над собственной риторикой", - заявил М.Шульц.
Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предостерег Р. Эрдогана от дальнейшей эскалации конфликта с Германией и остальными ЕС.
"Гордость нации нельзя усиливать путем унижения других", - сказал Вебер, добавив, что атаки Р. Эрдогана "становятся ежедневно эксцентричней".
Заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза Юлия Клекнер отреагировала на обвинения турецкого президента так: "Господин Эрдоган вообще еще в своем уме?"
Как сообщал УНН, в течение двух последних недель Р.Эрдоган неоднократно обвинял европейских политиков, и, в частности, немецкое руководство в нацизме.
Последний такой выпад состоялся в воскресенье и был адресован лично А.Меркель.
"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы, - заявил Р. Эрдоган в речи, которую транслировало телевидение. - Относительно кого? Относительно моих турецких братьев и сестер в Германии, относительно моих братьев и сестер министров, относительно моих братьев и сестер депутатов, которые туда ездят".