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Немецкие политики жестко отреагировали на обвинения в нацизме со стороны Р. Эрдогана

Немецкие политики жестко отреагировали на обвинения в нацизме со стороны Р. Эрдогана

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Ведущие немецкие политики жестко отреагировали на обвинения власти ФРГ в нацизме со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.  

В частности, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сравнение немецкого правительства с нацистами перешло границу.

"Мы толерантны, но мы не тупые", - сказал З.Габриель, назвав обвинения турецкого президента "абсурдными".

Новоизбранный лидер Социал-демократической партии Германии и кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц назвал «наглостью и бесстыдством» обвинения нынешнего главы правительства Ангелы Меркель в нацизме.

"Господин Эрдоган находится на пути к потере какого-либо контроля над собственной риторикой", - заявил М.Шульц.

Председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предостерег Р. Эрдогана от дальнейшей эскалации конфликта с Германией и остальными ЕС.

"Гордость нации нельзя усиливать путем унижения других", - сказал Вебер, добавив, что атаки Р. Эрдогана "становятся ежедневно эксцентричней".

Заместитель председателя немецкого Христианско-демократического союза Юлия Клекнер отреагировала на обвинения турецкого президента так: "Господин Эрдоган вообще еще в своем уме?"

Как сообщал УНН, в течение двух последних недель Р.Эрдоган неоднократно обвинял европейских политиков, и, в частности, немецкое руководство в нацизме.

Последний такой выпад состоялся в воскресенье и был адресован лично А.Меркель.

"Ты сейчас тоже применяешь нацистские методы, - заявил Р. Эрдоган в речи, которую транслировало телевидение. - Относительно кого? Относительно моих турецких братьев и сестер в Германии, относительно моих братьев и сестер министров, относительно моих братьев и сестер депутатов, которые туда ездят".

 

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