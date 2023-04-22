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Німецькі консерватори пропонують виділити по 10 000 євро на кожну новонароджену дитину

Київ • УНН

 • 456046 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Опозиційна консервативна партія Німеччини хоче виділити 10 000 євро (11 100 доларів) з державного фінансування на кожну новонароджену дитину, хоч і не безпосередньо у вигляді готівки, заявив генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Маріо Чая, передає УНН.

Деталі

Гроші не повинні виплачуватись безпосередньо, а мають використовуватися «з 18 років для навчання, для відкриття бізнесу», сказав Чая суботньому випуску газети Rheinische Post.

За його словами, серйозною проблемою є те, що соціальне походження дитини дуже впливає на її перспективи, тому партія виступає за заходи, які «надають дітям, які виросли у бідності, кращі освітні та майбутні можливості».

За словами політика, опозиційна партія також хоче знову запровадити колишню державну субсидію, що полегшує придбання житла. «Особливо для сімей з дітьми це важливий крок на шляху до своїх чотирьох стін».

Далі Чая сказав, що через зростання цін на будівлі і землю, а також відсоткові ставки мрія про власний будинок для багатьох недосяжна.

З червня федеральний уряд планує запровадити нову субсидію на нерухомість для сімей.

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