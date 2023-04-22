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Немецкие консерваторы предлагают выделить по 10 000 евро на каждого новорожденного ребенка

Киев • УНН

 • 456045 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Оппозиционная консервативная партия Германии хочет выделить 10 000 евро (11 100 долларов) из государственного финансирования на каждого новорожденного ребенка, хоть и не непосредственно в виде наличных денег, заявил генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая, передает УНН.

Детали

Деньги не должны выплачиваться напрямую, а должны использоваться «с 18 лет для обучения, для открытия бизнеса», сказал Чая субботнему выпуску газеты Rheinische Post.

По его словам, серьезной проблемой является то, что социальное происхождение ребенка сильно влияет на его перспективы, поэтому партия выступает за меры, которые «предоставляют детям, выросшим в бедности, лучшие образовательные и будущие возможности».

По словам политика, оппозиционная партия также хочет снова ввести прежнюю государственную субсидию, облегчающую покупку жилья. «Особенно для семей с детьми это важный шаг на пути к своим четырем стенам».

Далее Чая сказал, что из-за роста цен на здания и землю, а также процентных ставок мечта о собственном доме для многих недостижима.

С июня федеральное правительство планирует ввести новую субсидию на недвижимость для семей.

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