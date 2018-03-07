Німецькі депутати, які їздили в анексований Крим, поїхали у Сирію

КИЇВ. 7 березня. УНН. Група німецьких депутатів "Альтернатива для Німеччини" (AfD) поїхали цього тижня до Сирії, щоб визначити, чи безпечно буде біженцям, якщо вони повернуться додому, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.