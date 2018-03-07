Німецькі депутати, які їздили в анексований Крим, поїхали у Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Група німецьких депутатів "Альтернатива для Німеччини" (AfD) поїхали цього тижня до Сирії, щоб визначити, чи безпечно буде біженцям, якщо вони повернуться додому, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У вівторок і середу представники AfD публікували у соцмережах фото із союзниками сирійського президента Башара Асада, а також фото з вулиць Дамаска.
До групи входять сім депутатів, в тому числі четверо депутатів Бундестагу. Крім Дамаска, група планує відвідати Хомс і Алеппо - всі ці райони переважно контролюються урядом Асада.
Повідомляється, що депутати хочуть активізувати зусилля своєї політичної сили щодо відправки додому півмільйона сирійських біженців, які зараз проживають у Німеччині.
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Заступник керівника парламентської групи AfD в регіональному парламенті федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гельмут Зайфен заявив, що депутати хочуть визначити, "чи йде війна на всій території країни або ж є і безпечні райони".
Він додав, що це "приватна" поїздка, яка не має прямого зв'язку з пропозицією AfD щодо повернення біженців, але він сподівається отримати звіт після повернення групи в п'ятницю. Зайфен заявив, що депутати, ймовірно, поїдуть тільки до "безпечних" районів.
"Метою поїздки є ретельне вивчення на місцях питань про гуманітарну ситуацію та реконструкцію в районах, які були звільнені від терористів", - йдеться у повідомленні партії, в якому також вказується, що німецьким ЗМІ не можна довіряти у висвітленні конфлікту.
"Ми відвідаємо навчальні заклади та поговоримо з представниками багатьох релігійних спільнот. Ми також поговоримо з урядовцями ", - сказав Крістіан Блекс.
Нагадаємо, німецькі депутати з "Альтернативи для Німеччини" здійснили візит до Криму.
Treffen mit dem Großmufti, Ihre Exzellenz Dr. Ahmad Badr al-Din Hassoun. Betont, wie wichtig Trennung von Religion und Kirche ist! Ruft Syrer in Deutschland zur Rückkehr auf. Würde d. Aufruf auch von Berlin aus machen! Frau Merkel, laden Sie ihn doch mal zu sich ein. #syrienreise pic.twitter.com/7KdzrmfK2x— Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 5 березня 2018 р.
Wunderbarer Spaziergang über den Basar Suq al-Hamidiya in #Damaskus am Dienstag. Überall viele offene und freundliche Menschen getroffen, die sich über unseren Besuch sehr freuen. Alles total entspannt hier... #Syrienreise pic.twitter.com/6INbvn3ceV— Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 6 березня 2018 р.