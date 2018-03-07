Немецкие депутаты, которые ездили в аннексированный Крым, поехали в Сирию

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Группа немецких депутатов "Альтернатива для Германии" (AfD) поехали на этой неделе в Сирию, чтобы определить, безопасно ли будет беженцам, если они вернутся домой, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Во вторник и среду представители AfD публиковали в соцсетях фото с союзниками сирийского президента Башара Асада, а также фото с улиц Дамаска.

В группу входят семь депутатов, в том числе четверо депутатов Бундестага. Кроме Дамаска, группа планирует посетить Хомс и Алеппо - все эти районы преимущественно контролируются правительством Асада.

Сообщается, что депутаты хотят активизировать усилия своей политической силы относительно отправки домой полмиллиона сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Германии.

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Заместитель руководителя парламентской группы AfD в региональном парламенте федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Гельмут Зайфен заявил, что депутаты хотят определить, "идет ли война на всей территории страны и есть ли безопасные районы".

Он добавил, что это "частная" поездка, которая не имеет прямой связи с предложением AfD по возврату беженцев, но он надеется получить отчет по возвращении группы в пятницу. Зайфен заявил, что депутаты, вероятно, поедут только в "безопасные" районы.

"Целью поездки является тщательное изучение на местах вопросов о гуманитарной ситуации и реконструкцию в районах, которые были освобождены от террористов", - говорится в сообщении партии, в котором также указывается, что немецким СМИ нельзя доверять в освещении конфликта.

"Мы посетим учебные заведения и поговорим с представителями многих религиозных сообществ. Мы также поговорим с чиновниками", - сказал Кристиан Блэкс.

Напомним, немецкие депутаты из "Альтернативы для Германии" совершили визит в Крым.

Treffen mit dem Großmufti, Ihre Exzellenz Dr. Ahmad Badr al-Din Hassoun. Betont, wie wichtig Trennung von Religion und Kirche ist! Ruft Syrer in Deutschland zur Rückkehr auf. Würde d. Aufruf auch von Berlin aus machen! Frau Merkel, laden Sie ihn doch mal zu sich ein. #syrienreise pic.twitter.com/7KdzrmfK2x

- Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 5 марта 2018

Wunderbarer Spaziergang über den Basar Suq al-Hamidiya in #Damaskus am Dienstag. Überall viele offene und freundliche Menschen getroffen, die sich über unseren Besuch sehr freuen. Alles total entspannt hier ... #Syrienreise pic.twitter.com/6INbvn3ceV

- Dr. Christian Blex (@ChristianBlex) 6 марта 2018

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