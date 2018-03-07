Немецкие депутаты, которые ездили в аннексированный Крым, поехали в Сирию

КИЕВ. 7 марта. УНН. Группа немецких депутатов "Альтернатива для Германии" (AfD) поехали на этой неделе в Сирию, чтобы определить, безопасно ли будет беженцам, если они вернутся домой, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.