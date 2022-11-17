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Німецька комісія рекомендує робити щеплення від COVID лише дітям із груп ризику

Німецька комісія рекомендує робити щеплення від COVID лише дітям із груп ризику

Київ • УНН

 • 692689 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Консультативна група з вакцин Німеччини рекомендувала, щоб вакцина Pfizer-BioNTech від COVID-19 для дітей від шести місяців до чотирьох років регулярно вводилася тільки тим, хто схильний до ризику важкого перебігу інфекції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Глава групи, відомої як STIKO, заявив, що немає явних підстав для широкого застосування вакцини, пославшись на відсутність даних, що дозволяють виключити якісь рідкісні побічні ефекти, і відсутність ознак інфекції, що викликає тяжке захворювання у здорових дітей.

Рекомендація також розповсюджується на версію вакцини Spikevax від Moderna для вікової групи, але цей продукт зараз у Німеччині в дефіциті, заявила група експертів.

В STIKO додали, що вакцинація не потрібна для запобігання передачі вірусу маленькими дітьми іншим вразливим людям серед членів сім'ї та друзів.

Батьки, які бажають зробити щеплення своїм дітям з цієї причини, можуть зробити це після консультації зі своїм педіатром, але щеплення не забезпечить достатній захист від контакту дитини з коронавірусом.

STIKO також підтвердила рекомендацію, видану у травні для дітей віком від 5 до 11 років, заявивши, що одного щеплення від COVID-19 достатньо для здорових дітей у цій віковій групі, оскільки більшість із них уже перенесли інфекцію.

Це контрастує зі схваленням регулюючими органами Європейського Союзу режиму з двома щепленнями для цієї вікової групи.

Доповнення

У жовтні європейські регулюючі органи дозволили низькодозову версію вакцини першого покоління Pfizer-BioNTech для дітей віком від шести місяців до чотирьох років при введенні у вигляді серії трьох доз.

Лише трохи більше 22% дітей віком від 5 до 11 років у Німеччині досі отримали хоча б одне щеплення від COVID.

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