Німецька комісія рекомендує робити щеплення від COVID лише дітям із груп ризику

Деталі

Глава групи, відомої як STIKO, заявив, що немає явних підстав для широкого застосування вакцини, пославшись на відсутність даних, що дозволяють виключити якісь рідкісні побічні ефекти, і відсутність ознак інфекції, що викликає тяжке захворювання у здорових дітей.

Рекомендація також розповсюджується на версію вакцини Spikevax від Moderna для вікової групи, але цей продукт зараз у Німеччині в дефіциті, заявила група експертів.

В STIKO додали, що вакцинація не потрібна для запобігання передачі вірусу маленькими дітьми іншим вразливим людям серед членів сім'ї та друзів.

Батьки, які бажають зробити щеплення своїм дітям з цієї причини, можуть зробити це після консультації зі своїм педіатром, але щеплення не забезпечить достатній захист від контакту дитини з коронавірусом.

STIKO також підтвердила рекомендацію, видану у травні для дітей віком від 5 до 11 років, заявивши, що одного щеплення від COVID-19 достатньо для здорових дітей у цій віковій групі, оскільки більшість із них уже перенесли інфекцію.

Це контрастує зі схваленням регулюючими органами Європейського Союзу режиму з двома щепленнями для цієї вікової групи.

Доповнення

У жовтні європейські регулюючі органи дозволили низькодозову версію вакцини першого покоління Pfizer-BioNTech для дітей віком від шести місяців до чотирьох років при введенні у вигляді серії трьох доз.

Лише трохи більше 22% дітей віком від 5 до 11 років у Німеччині досі отримали хоча б одне щеплення від COVID.