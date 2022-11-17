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Немецкая комиссия рекомендует делать прививки от COVID только детям из групп риска

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Консультативная группа по вакцинам Германии рекомендовала, чтобы вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 для детей от шести месяцев до четырех лет регулярно вводилась только тем, кто подвержен риску тяжелого течения инфекции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава группы, известной как STIKO, заявил, что нет явных оснований для широкого применения вакцины, сославшись на отсутствие данных, позволяющих исключить какие-либо редкие побочные эффекты, и отсутствие признаков инфекции, вызывающей тяжелое заболевание у здоровых детей.

Рекомендация также распространяется на версию Spikevax вакцины от Moderna для возрастной группы, но этот продукт сейчас в Германии в дефиците, заявила группа экспертов.

В STIKO добавили, что вакцинация не нужна для предотвращения передачи вируса маленьким детям другим уязвимым людям среди членов семьи и друзей.

Родители, желающие сделать прививку своим детям по этой причине, могут сделать это после консультации со своим педиатром, но прививка не обеспечит достаточную защиту от контакта ребенка с коронавирусом.

STIKO также подтвердила рекомендацию, изданную в мае для детей в возрасте от 5 до 11 лет, заявив, что одной прививки от COVID-19 достаточно для здоровых детей в этой возрастной группе, поскольку большинство из них уже перенесли инфекцию.

Это контрастирует с одобрением регулирующими органами Европейского Союза режима с двумя прививками для этой возрастной группы.

Дополнение

В октябре европейские регулирующие органы разрешили низкодозовую версию вакцины первого поколения Pfizer-BioNTech для детей от шести месяцев до четырех лет при введении в виде серии трех доз.

Лишь немного более 22% детей в возрасте от 5 до 11 лет в Германии до сих пор получили хотя бы одну прививку от COVID.

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