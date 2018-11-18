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Німець Звєрєв вперше став переможцем Підсумкового турніру АТР

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У фінальному протистоянні Підсумкового турніру АТР (теніс) в Лондоні зійшлися німець Александр Звєрєв та серб Новак Джокович, передає УНН.

Два сети і чотири брейки знадобилося німцю задля виграшу — 6:4, 6:3. Звєрєв домінував у матчі за подачами навиліт — 10 проти 1, а також активно виграних м’ячів — 23:7.

Джокович в сьомий раз в своїй кар’єрі вийшов у фінал на Підсумковому чемпіонаті, де раніше перемагав п’ять разів (2008, 2012, 2013, 2014 року, 2015). Для Звєрєва це був дебютний фінал на змаганнях топ-вісімки. У минулому році німцеві не вдалося вийти з групи.

Зауважимо, що Звєрєв став наймолодшим чемпіоном турніру після Джоковича в 2008-му році.

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