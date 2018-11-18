Немец Зверев впервые стал победителем итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В финальном противостоянии Итогового турнира АТР (большой теннис) в Лондоне сошлись немец Александр Зверев и серб Новак Джокович, передает УНН.
Два сета и четыре брейка потребовалось немцу ради выигрыша - 6:4, 6:3. Зверев доминировал в матче за подачами навылет - 10 против 1, а также активно выигранных мячей - 23:7.
Джокович в седьмой раз в своей карьере вышел в финал на Итоговом чемпионате, где раньше побеждал пять раз (2008, 2012, 2013, 2014 года, 2015). Для Зверева это был дебютный финал на соревнованиях топ-восьмерки. В прошлом году немцу не удалось выйти из группы.
Заметим, что Зверев стал самым молодым чемпионом турнира после Джоковича в 2008 году.