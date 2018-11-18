Немец Зверев впервые стал победителем итогового турнира АТР

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105389 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111261 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148306 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143290 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135904 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170294 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118066 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Немец Зверев впервые стал победителем итогового турнира АТР

Немец Зверев впервые стал победителем итогового турнира АТР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В финальном противостоянии Итогового турнира АТР (большой теннис) в Лондоне сошлись немец Александр Зверев и серб Новак Джокович, передает УНН.

Два сета и четыре брейка потребовалось немцу ради выигрыша - 6:4, 6:3. Зверев доминировал в матче за подачами навылет - 10 против 1, а также активно выигранных мячей - 23:7.

Джокович в седьмой раз в своей карьере вышел в финал на Итоговом чемпионате, где раньше побеждал пять раз (2008, 2012, 2013, 2014 года, 2015). Для Зверева это был дебютный финал на соревнованиях топ-восьмерки. В прошлом году немцу не удалось выйти из группы.

Заметим, что Зверев стал самым молодым чемпионом турнира после Джоковича в 2008 году.

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