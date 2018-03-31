Німець-нелегал на велосипеді хотів потрапити до України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На кордоні з Польщею затримали німця-нелегала на велосипеді, який намагався потрапити в Україну поза пунктом пропуску. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Учора в обід польські прикордонники повідомили українським колегам про непропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску "Смільниця".
Українські охоронці кордону виявили чоловіка на околиці населеного пункту Старява на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси.
Велосипедиста-порушника затримали для з’ясування всіх обставин правопорушення.
Нагадаємо, африканку з чужим австрійським документом затримали на українському кордоні.