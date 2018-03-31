Немец-нелегал на велосипеде хотел попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На границе с Польшей задержали немца-нелегала на велосипеде, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Вчера в обед польские пограничники сообщили украинским коллегам о непропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильница".
Украинские пограничники обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу.
Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
Напомним, африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе.