Немец-нелегал на велосипеде хотел попасть в Украину

Вчера в обед польские пограничники сообщили украинским коллегам о непропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильница".

Украинские пограничники обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Напомним, африканку с чужим австрийским документом задержали на украинской границе.