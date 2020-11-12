Німеччина здобула перемогу перед матчем Ліги націй із Україною

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопад. УНН. У товариському матчі збірна Німеччини на "Ред Булл-Арена – Центральштадіон" в Лейпцигу приймала національну команду Чехії, передає УНН.

Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося на 13 хвилині, коли після дальнього пострілу від Нойхауса воротар відбив м'яч вбік. Далі Філіпп Макс отримав ігровий снаряд та прострілив низом, а Вальдшмідт замкнув простріл – 1:0.

Зазначимо, що німецька національна команда проведе матчі групового етапу турніру зі збірними України (14 листопада) та Іспанії (17 листопада).

Додамо, наразі "бундестім" займає друге місце в групі Ліги націй, де виступає Україна.

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