Німеччина здобула перемогу перед матчем Ліги націй із Україною

Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося на 13 хвилині, коли після дальнього пострілу від Нойхауса воротар відбив м'яч вбік. Далі Філіпп Макс отримав ігровий снаряд та прострілив низом, а Вальдшмідт замкнув простріл – 1:0.

Зазначимо, що німецька національна команда проведе матчі групового етапу турніру зі збірними України (14 листопада) та Іспанії (17 листопада).

Додамо, наразі "бундестім" займає друге місце в групі Ліги націй, де виступає Україна.