Німеччина вперше депортує уродженців країни

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КИЇВ. 22 брезня. УНН. Влада Німеччини оголосила про депортацію двох чоловіків, заарештованих за підозрою в причетності до терористичної діяльності. Як підкреслив представник міністерства внутрішніх справ, це перший випадок депортації людей, народжених в сім'ях мігрантів на території Німеччини, передає УНН з посиланням на ВВС.

Обидва чоловіків, як повідомляється, були заарештовані на початку лютого в місті Геттінгені в центральній частині Німеччини. Батьки одного з них прибули з Нігерії, а іншого — з Алжиру. Чоловікові нігерійського походження 22 роки, а вихідцю з алжирської сім’ї — 27 років.

У Німеччині громадянство визначається не тільки за місцем народження, але і за громадянством одного або обох батьків.

Після арешту поліція повідомила, що вони становлять небезпеку, так як у них під час обшуків було знайдено вогнепальну і холодну зброю, патрони і прапор екстремістського угруповання “Ісламська держава”.

Варто зазначити, що чоловікам також заборонено зворотний в’їзд в країну.

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