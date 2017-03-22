Германия впервые депортирует уроженцев страны

Оба мужчин, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другой - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семье - 27 лет.

В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них во время обысков было найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство".

Стоит отметить, что мужчинам также запрещен обратный въезд в страну.