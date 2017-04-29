Німеччина виступила проти вирішення конфлікту з КНДР військовими методами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Німеччина виступає проти вирішення конфлікту з КНДР військовими методами. Про це сьогодні заявило Міністерство закордонних справ ФРН, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Очевидно, що цей конфлікт може бути погашений і в довгостроковій перспективі врегульований не військовим, але виключно дипломатичним шляхом”, — відзначили в МЗС Німеччини.
При цьому у відомстві назвали сьогоднішній запуск Північною Кореєю балістичної ракети “явним порушенням міжнародного права”, підкресливши, що “агресивний курс КНДР на конфронтацію і порушення нею резолюцій Ради Безпеки ООН ставлять під загрозу мир і безпеку її сусідів та регіону в цілому”.
У заяві зазначається: засідання Радбезу ООН, яке відбулося 28 квітня, продемонструвало, що світова спільнота готова спільно боротися з реалізацією Пхеньяном програм розробки ядерної зброї та балістичних ракет. Поки КНДР “не внесе свій вклад в деескалацію ситуації”, тиск на неї буде тривати, підкреслили в МЗС Німеччини.
Нагадаємо, офіційний представник КНДР заявив, що його країна ніколи не відмовиться від своїх ядерних випробувань, “поки триватимуть факти агресії США”.