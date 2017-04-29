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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия выступила против решения конфликта с КНДР военными методами

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Германия выступает против решения конфликта с КНДР военными методами. Об этом сегодня заявило Министерство иностранных дел ФРГ, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Германия выступила против решения конфликта с КНДР военными методами

“Очевидно, что этот конфликт может быть погашен и в долгосрочной перспективе урегулирован не военным, но исключительно дипломатическим путем”, — отметили в МИД Германии.

При этом в ведомстве назвали сегодняшний запуск Северной Кореей баллистической ракеты “явным нарушением международного права”, подчеркнув, что “агрессивный курс КНДР на конфронтацию и нарушение ею резолюций Совета Безопасности ООН ставят под угрозу мир и безопасность ее соседей и региона в целом”.

В заявлении отмечается: состоявшееся 28 апреля заседание Совбеза ООН продемонстрировало, что мировое сообщество готово совместно бороться с реализацией Пхеньяном программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет. Пока КНДР “не внесет свой вклад в деэскалацию ситуации”, давление на нее будет продолжаться, подчеркнули в МИД Германии.

Напомним, официальный представитель КНДР заявил, что его страна никогда не откажется от своих ядерных испытаний, “пока будут продолжаться факты агрессии США”.

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