Німеччина відклала повноцінний запуск європейського продовження "Північного потоку-2"

"EUGAL (Європейський газопровід) вийде на повну транспортну потужність до 2 кварталу 2021 року. Причина нового припинення - непередбачені затримки у будівництві нової газової інфраструктури. Початковий план передбачав повну здачу у експлуатацію із 1 січня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перша лінія EUGAL працює із 1 січня 2020 року і з тих пір транспортує природний газ. Його пропускна здатність становить до 30,9 млрд куб. м природного газу на рік. Після завершення будівництва другої гілки і компресорної станції Radeland 2 повна потужність EUGAL складе до 55 мільярдів кубометрів природного газу на рік.

Як повідомляв УНН, 11 листопада агентство Bloomberg із посиланням на три джерела повідомило, що учасники переговорів Палати представників і Сенату Конгресу США домовилися про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" між РФ і Німеччиною в оборонний законопроект.