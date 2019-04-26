Німеччина в ООН розкритикувала РФ за спроби залякати Зеленського

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген під час засідання Ради Безпеки ООН по Україні звинуватив Росію в спробі залякати обраного президентом Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

“Василь, я слухав взагалі заяву і, мушу сказати, що мене завжди вражала російська дипломатія. Думаю, в МДІМВ у вас є, напевно, є певні підручники з певними моделями, які використовуються у зовнішній політиці? Наш польський колега вже говорив про політику паспортизації, яку ви проводили регулярно, є інші приклади”, — зазначив дипломат.

Він розповів, що у зовнішньополітичній службі Німеччини, коли вчишся, як підходити до країни, коли відносини можуть бути складними і коли є президент, з яким кращі відносини — потім приходить нова людина на цю посаду, йому шлють риторичні квіти, відправляють лист з поздоровленнями, запрошують приїхати з візитом.

“У Росії можуть зробити те ж саме. Є новий президент, ви завжди говорили, що ви з колишнім не можете працювати. Тепер обраний новий, і ви могли б теж відправити якісь риторичні квіти. Сказали б: ми здійснимо перший пункт мінських угод — повне припинення вогню; або: з цієї нагоди ми звільнимо 24 моряка; або міст у Станиці Луганській. Але це не записано в підручниках МДІМВ”, — сказав Хойсген.

“У підручниках МДІМВ йдеться, що коли новий, недосвідчений лідер, потрібно спробувати його залякати, і в перший день після виборів спровокувати його і захопити його зненацька. Це і було зроблено. Це хрестоматійна дипломатія”, — додав він.

Як повідомляв УНН, в ООН заговорили про санкції проти Кремля за паспортизацію жителів Донбасу.

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