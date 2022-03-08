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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59918 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Німеччина скликає G7 щодо впливу вторгнення РФ в Україну на продовольчу безпеку

Німеччина скликає G7 щодо впливу вторгнення РФ в Україну на продовольчу безпеку

Київ • УНН

 • 113191 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Німеччина скликає віртуальну зустріч країн G7, на якій обговорить вплив російського вторгнення в Україну на продовольчу безпеку, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Міністри сільського господарства країн G7 зустрінуться у п’ятницю, 11 березня.

Цитата

“Постачання харчових продуктів в Німеччині та Європейському Союзі є безпечним, але слід очікувати більшого дефіциту в деяких країнах за межами ЄС – особливо там, де вже сьогодні панує нестача продуктів через такі проблеми, як посуха”, – заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оездемір. Він додав, що також не слід виключати підвищення цін на сільськогосподарську продукцію в промислово розвинених країнах.

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