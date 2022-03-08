Німеччина скликає G7 щодо впливу вторгнення РФ в Україну на продовольчу безпеку

Міністри сільського господарства країн G7 зустрінуться у п’ятницю, 11 березня.

Цитата

“Постачання харчових продуктів в Німеччині та Європейському Союзі є безпечним, але слід очікувати більшого дефіциту в деяких країнах за межами ЄС – особливо там, де вже сьогодні панує нестача продуктів через такі проблеми, як посуха”, – заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оездемір. Він додав, що також не слід виключати підвищення цін на сільськогосподарську продукцію в промислово розвинених країнах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Посівна у воєнний час: бюрократію по насінню спростять, військовозобов’язаних бронюватимуть для робіт



